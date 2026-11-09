León XIV se reunió con víctimas de abusos eclesiásticos y prometió vías de reparación

La visita apostólica del papa León XIV sumó un hito de profunda sensibilidad institucional luego de que el Sumo Pontífice mantuviera un encuentro privado en la Nunciatura de Buenos Aires con cinco sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en la Argentina. La reunión, coordinada a través de las estructuras eclesiásticas locales y desarrollada a lo largo de una hora, se concretó en el tramo inicial de la jornada, poco antes de que el líder vaticano se trasladara hacia la Universidad Católica Argentina (UCA) para encabezar un encuentro con el mundo del trabajo.

Durante la audiencia íntima, el Papa dialogó de manera individual con cada uno de los damnificados, recibiendo relatos marcados por el dolor y escuchando una serie de propuestas orientadas a consolidar recorridos reales de sanación y blindaje institucional.

Según infirmó la oficina de prensa de la Santa Sede, León XIV les expresó su cercanía institucional y personal, manifestando de forma explícita su voluntad política de reforzar los canales de protección, acogida y acompañamiento, además de atender los reclamos planteados para garantizar que los templos y espacios eclesiásticos se transformen en ámbitos seguros.

El cónclave se produjo en un escenario de fuerte efervescencia social y reclamos por parte de organizaciones civiles como la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP) y Adultxs por los Derechos de la Infancia, que en la víspera habían exigido apartar de manera inmediata a los acusados y establecer comisiones públicas de rendición de cuentas.

Mientras vastos sectores de víctimas y exintegrantes de congregaciones —como los casos emblemáticos del Instituto Próvolo o las denuncias contra redes de trata interna— continúan reclamando respuestas estructurales frente a la falta de registros oficiales unificados y las asimetrías históricas frente a los tratamientos dispensados en otras regiones del mundo, el gesto del Pontífice busca tender puentes de reparación en una de las heridas más profundas de la institución eclesiástica local.

(Con información de Ámbito)