León XIV recorrerá el centro de Córdoba en papamóvil y saludará a los fieles desde el Arzobispado

La visita del papa León XIV tendrá uno de sus momentos más esperados en las calles del centro de Córdoba. El martes 10 de noviembre, después de presidir la Santa Misa en el predio de FAdeA, el Pontífice realizará un recorrido en papamóvil que permitirá a los fieles verlo de cerca y recibir su saludo.

El traslado hacia el centro comenzará en un vehículo cerrado de seguridad. León XIV llegará hasta la intersección de avenida Colón y Santa Fe, donde continuará el trayecto en el tradicional papamóvil.

Desde allí circulará por avenida Colón hasta General Paz, continuará por Vélez Sársfield y finalmente tomará avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado de Córdoba.

El recorrido está previsto aproximadamente desde las 11:45.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar alrededor de las 12:30, cuando el Papa salga al balcón del Arzobispado para saludar a los fieles congregados sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

Para quienes no puedan trasladarse hasta FAdeA, la organización instalará pantallas gigantes en el sector comprendido entre Plaza España y el Arzobispado, donde también se podrá seguir la transmisión de la misa y el recorrido papal.

Por la tarde, a las 15:15, León XIV encabezará un encuentro en la Catedral Metropolitana con obispos, sacerdotes, integrantes de la vida consagrada y seminaristas.

Los fieles podrán acompañar la actividad desde Plaza San Martín, donde se dispondrán espacios para seguir el encuentro.

Al finalizar, el Pontífice emprenderá el traslado hacia el aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, desde donde partirá rumbo a Buenos Aires a las 16:55.

La organización dispuso un importante esquema de cortes de tránsito en el centro y sobre los principales corredores del recorrido. Desde las 20 del lunes, distintas calles quedarán reservadas para la circulación peatonal y el acceso de vehículos oficiales y de emergencia.

Además, los colectivos urbanos serán gratuitos durante el lunes 9 y el martes 10, aunque funcionarán con modificaciones en sus recorridos.

Las autoridades recomiendan elegir con anticipación un único punto para esperar al Papa, llegar caminando y llevar agua, gorra, protector solar y repelente.

La expectativa es que miles de cordobeses se acerquen a las calles para acompañar el paso de León XIV, en una jornada que tendrá como escenario al corazón histórico de la ciudad.