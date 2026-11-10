De Asunción a Córdoba: manejaron 16 horas para recibir la bendición del Papa

La vigilia por la llegada del papa León XIV a Córdoba reunió a peregrinos de distintos países en el predio de FAdeA, donde miles de fieles pasaron la noche entre música, oración y actividades culturales.

Allí, Nicolás Ríos, enviado especial de Aries, conversó con Enrique Tamayo, un joven de Asunción del Paraguay que viajó junto a otros siete integrantes del movimiento Misiones Universitarias Católicas.

“Salimos de Paraguay, 16 horas manejando en dos vehículos para poder llegar al Papa”, relató. El grupo representa a una organización que, según explicó, reúne a más de mil jóvenes que realizan actividades misioneras en su país.

“Queremos recibir su bendición”

Tamayo contó que decidieron viajar apenas conocieron la visita del pontífice. “Dijimos: ‘Estamos, nos fuimos’. Directo, sin pensar mucho”, recordó. Incluso tuvieron que pedir vacaciones en sus trabajos.

Sobre sus expectativas, expresó que desean ver a León XIV, recibir su bendición y escuchar su homilía.

También destacó el recibimiento que encontraron en Córdoba y recordó con afecto al papa Francisco, a quien describió como una figura cercana a los jóvenes latinoamericanos.

Tras la misa, el grupo tiene previsto conocer Carlos Paz antes de regresar a Asunción.