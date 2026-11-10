Salta organiza una semana de donación de sangre: dónde y cuándo serán las colectas

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre, el Centro Regional de Hemoterapia de Salta desarrollará una semana de actividades para promover la donación voluntaria.

Las colectas comenzarán este martes 10, de 8 a 13, en el Concejo Deliberante de Salta, ubicado en avenida República del Líbano 990.

El miércoles 11, la actividad continuará en el colegio Ernesto Miguel Aráoz, de barrio Intersindical, ubicado en Radio Esquel 2851, de 9 a 15.

El viernes 13, la colecta se realizará en el hospital Señor del Milagro, en Sarmiento 557, de 8:30 a 13. En esta oportunidad, habrá una convocatoria especial para donantes del grupo O positivo.

Feria y capacitaciones

El jueves 12, de 10 a 12, se realizará la Feria Integrativa de la Solidaridad por la Donación Voluntaria de Sangre, en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar 687.

La actividad contará con instituciones educativas, organizaciones sociales y equipos sanitarios. Además, se realizará una simulación de situaciones críticas que requieren transfusiones de emergencia.

Durante la semana también habrá jornadas de capacitación destinadas a profesionales y estudiantes de la salud, centradas en el uso seguro y responsable de los componentes sanguíneos.