Continúan los simulacros de sismo en Salta: participaron 800 personas de un terciario

Unas 800 personas participaron de simulacros de sismo realizados en las dos sedes del Instituto Superior del Milagro, en la ciudad de Salta. Los ejercicios permitieron evacuar los edificios en aproximadamente tres minutos, con el objetivo de preparar a la comunidad educativa para actuar ante una emergencia.

Las actividades se desarrollaron durante la semana en los establecimientos ubicados en Alvarado 1164 y Alvarado 951. Participaron estudiantes, docentes, directivos y personal de maestranza, quienes se trasladaron de manera ordenada hacia los puntos de seguridad previamente establecidos.

Antes de los simulacros, equipos técnicos de Defensa Civil realizaron un relevamiento de las instalaciones y verificaron que ambas sedes contaran con señalización de emergencia, escaleras identificadas con cintas antideslizantes y salidas de emergencia equipadas con puertas antipánico.

Además, la comunidad educativa recibió capacitación sobre medidas de prevención, autoprotección y procedimientos de evacuación para saber cómo responder ante un movimiento sísmico.

Los ejercicios fueron supervisados por personal de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia, la Dirección de Bomberos de la Policía de Salta y la Subsecretaría de Prevención y Emergencia de la Municipalidad.

El rector del Instituto Superior del Milagro, Martín Gutiérrez, agradeció la participación de los organismos y destacó la importancia de realizar estas prácticas para que estudiantes y trabajadores sepan cómo actuar ante un sismo. También se reconoció el trabajo de las coordinadoras pedagógicas Ivana Berlasso y Sofía Cereijo.

Tras los simulacros, las autoridades acordaron continuar con las actividades conjuntas para mejorar los tiempos de evacuación y reforzar las medidas de prevención en ambas sedes.