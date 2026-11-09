Güemes busca el récord Guinness del “el quesillo más grande del mundo”

General Güemes se prepara para intentar batir un récord Guinness con la elaboración de un quesillo de 700 kilos, que estará a cargo de estudiantes de escuelas públicas. La iniciativa, impulsada por el emprendimiento Quesillos Güemes, tendrá su primera prueba este martes 10 de noviembre, Día de la Tradición, mientras que el intento oficial está previsto para el 12 de febrero.

En diálogo con Aries, Claudio Díaz, referente del emprendimiento, explicó que la propuesta surgió con la intención de generar una actividad que trascienda a la ciudad y permita que los jóvenes sean protagonistas de un logro internacional.

“Se nos ocurrió hacer el quesillo más grande del mundo, que en realidad no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer 500 chicos. Son ellos los que van a recibir el récord, son ellos los que van a quedar registrados en el Libro Guinness”, expresó.

Según detalló, el objetivo es superar la marca de 636 kilos que consiguió México en 2024. “Venimos capacitando a los chicos por todas las escuelas para que participen y sepan cómo se hace el quesillo, los procesos, qué es el quesillo, la esencia de los saberes ancestrales que se han ido traspasando de generación en generación”, señaló Díaz.

Los participantes cursan desde sexto grado de primaria hasta distintos años del secundario. Además de aprender la elaboración del producto regional, deberán cumplir una serie de requisitos para que el resultado pueda ser reconocido oficialmente.

Antes del intento oficial, los organizadores realizarán un ensayo este martes 10 de noviembre, desde las 9, en el Club Talleres de General Güemes. “Es totalmente libre, pueden ir todos. Nos ayuda muchísimo que vaya la gente, porque el día del evento va a haber mucha gente y, si no hacemos una buena prueba, puede haber algún factor que vamos a poder corregir”, sostuvo.

Para concretar el desafío en total, se prevé utilizar un total de 10.000 litros de leche entre el ensayo y el intento de récord. Los organizadores también diseñaron un recipiente especial para soportar el volumen necesario durante la elaboración

Díaz explicó que abrieron la convocatoria para quienes deseen donar un litro de leche o un aporte de $1.500 para conseguir la materia prima necesaria.

Quienes quieran colaborar pueden donar leche en el local de Quesillos Güemes, ubicado en la Terminal de Ómnibus de General Güemes, o realizar un aporte económico al alias “QUESILLOS.GUEMES.30A".