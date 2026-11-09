Alcohol, marihuana y energizantes: pediatras de Salta advierten por el consumo cada vez más temprano

La Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Salta, advirtió sobre el inicio cada vez más temprano de los consumos problemáticos entre niños y adolescentes. El alcohol aparece entre las principales preocupaciones de los profesionales de la salud y los docentes.

En N&N, por Aries, la doctora Alejandra Aredez, vicepresidenta primera de la entidad, explicó que el tema fue abordado durante una jornada realizada el 30 de octubre en la Universidad Nacional de Salta.

“Lo que se pudo rescatar es que el consumo está cada vez de forma más precoz”, sostuvo.

Alcohol desde los 13 años y estimulantes desde los 12

Aredez citó datos del Observatorio Argentino de Drogas, correspondientes a un estudio realizado entre estudiantes secundarios en 2025.

Según explicó, el alcohol aparece como uno de los principales consumos entre adolescentes, con referencias desde los 13 años. También mencionó la marihuana desde los 14 y las bebidas estimulantes desde los 12 años.

La especialista aclaró que estas últimas suelen denominarse energizantes, aunque precisó que su efecto es estimulante.

Además, señaló que las apuestas online forman parte de las nuevas preocupaciones que atraviesan tanto el escenario nacional como el provincial.

“Cada tipo de droga va llevando a la otra”, advirtió al referirse a situaciones en las que pueden coexistir distintos consumos.

La médica explicó que docentes y pediatras observan esta problemática con creciente preocupación y destacó la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde las escuelas y los servicios de salud.