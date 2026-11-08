Solo dos de cada diez donaciones de sangre en Salta son voluntarias: llaman a tomar conciencia

La mayoría de las personas que donan sangre en Salta lo hace porque un familiar o conocido necesita una transfusión, mientras que quienes se acercan voluntariamente siguen siendo una minoría.

La responsable del Centro Regional de Hemoterapia, Mónica López, explicó que alrededor del 80% de las donaciones son de reposición y que la donación voluntaria representa aproximadamente entre el 20% y el 24%, según las cifras que mencionó.

En diálogo con Qué Domingo, por Aries, López recordó que, cuando comenzó el trabajo de promoción, prácticamente no había donantes voluntarios.

También destacó el papel de quienes continuaron donando durante la pandemia y de las personas que concurren habitualmente para asistir a pacientes con leucemia.

Actividades por el Día del Donante

El Centro Regional de Hemoterapia realizará colectas durante la semana. El martes 10 estará en el Concejo Deliberante y el miércoles 11, en el colegio Araoz.

Para el jueves 12, de 10 a 12, se prepara una feria educativa frente al centro, con trabajos de estudiantes sobre la donación de sangre.

López recordó que pueden donar personas de 16 a 75 años, en buen estado de salud y con documentación que acredite su identidad.