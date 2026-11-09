Por el feriado, hospitales atenderán urgencias y no habrá consultorios externos

Este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV, los hospitales y centros de salud de la provincia mantendrán sus guardias de emergencia, pero no habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas.

El Ministerio de Salud Pública informó que los hospitales de Capital y del interior garantizarán la atención de urgencias. Los consultorios externos retomarán su actividad el martes 10 de noviembre.

Hemoterapia atenderá a donantes durante el feriado

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de sangre este lunes, de 7 a 12.

El martes retomará su horario habitual de atención, de 7 a 17.

Por su parte, el SAMEC mantendrá las emergencias prehospitalarias con sus móviles y personal de guardia. Para solicitar asistencia se deberá llamar al 911.

Cómo funcionará el IPS

Las dependencias del Instituto Provincial de Salud (IPS) permanecerán cerradas durante el feriado, tanto en Capital como en el interior.

Sin embargo, habrá servicios especiales:

Farmacia del IPS, avenida Belgrano 944: atención exclusiva de urgencias, de 9 a 14.

Auditoría médica online: de 8 a 18.

Centro Operativo de Emergencias: disponible las 24 horas.

Los afiliados podrán comunicarse gratuitamente al 0800-777-4777 o a los teléfonos 4323144, 4323199 y 4323115.