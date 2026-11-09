Apuestas online y celulares: pediatras alertan por problemas de lenguaje y sueño en los chicos

El uso de pantallas desde edades tempranas, el acceso a celulares y las apuestas online forman parte de las nuevas preocupaciones que enfrentan los pediatras de Salta. Los especialistas prestan atención a posibles dificultades del lenguaje, alteraciones del sueño y situaciones de dependencia.

En diálogo con N&N, por Aries, la doctora Alejandra Aredez, vicepresidenta primera de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Salta, explicó que la pandemia profundizó la exposición de niños y adolescentes a los dispositivos digitales.

“En la pandemia se desbordó el tema del consumo con las pantallas”, recordó.

La especialista señaló que esa situación obligó a los pediatras a revisar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y los posibles efectos de la utilización temprana de celulares.

“Empezamos a ver problemas de lenguaje. ¿Por qué aparece un problema de lenguaje en forma cada vez más precoz? ¿Qué es lo que pasa con las pantallas en el cerebro de estos niños?”, planteó.

Las señales que buscan detectar los pediatras

Aredez explicó que los profesionales también deben prestar atención a situaciones como las dificultades para dormir de adolescentes que permanecen conectados durante la noche, incluso mediante plataformas de apuestas.

“Nosotros estamos en constante capacitación”, afirmó, y señaló que los cambios tecnológicos obligan a actualizar permanentemente la atención pediátrica.

La médica destacó que las consultas permiten escuchar las preocupaciones familiares y detectar problemas que no siempre se presentan mediante síntomas físicos.

También explicó que, cuando aparecen señales de dependencia o posibles adicciones, los pediatras pueden orientar a las familias y derivar a profesionales especializados, especialmente psicólogos.

“En la infancia no hay que llegar a una situación problemática para abordar, hay que prevenirla”, remarcó.