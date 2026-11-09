León XIV en el Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

En el marco de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV encabezó este lunes un encuentro en el Don Orione, donde pronunció un profundo discurso sobre la dignidad humana, la inclusión y el valor de la solidaridad.

Ante los integrantes de la comunidad, el Pontífice cuestionó a las sociedades que priorizan el éxito económico y la apariencia física por encima de las personas.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, expresó León XIV, en uno de los momentos más significativos de su intervención.

El Santo Padre destacó que las personas con discapacidad tienen mucho que enseñar sobre el verdadero sentido de la vida y recordó que el progreso de una nación también debe medirse por su capacidad de recibir, acompañar e integrar a quienes tienen necesidades especiales.

Un llamado a la Argentina: combatir el individualismo y la exclusión

Durante su mensaje, León XIV expresó un deseo especial para el país.

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, manifestó.

En ese sentido, destacó la tradición solidaria del pueblo argentino y alentó a fortalecer las instituciones y comunidades que trabajan diariamente por las personas más vulnerables.

El Papa convocó a los jóvenes a ser voluntarios

León XIV también dedicó parte de su discurso a las nuevas generaciones, a quienes invitó a involucrarse activamente en acciones solidarias.

“Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos”, señaló.

Además, expresó su deseo de que en el país surja una nueva generación de personas comprometidas con el servicio a los demás.

“Que en Argentina se frague una nueva generación de santos de la caridad. ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?”, planteó.

El recuerdo del papa Francisco

En otro tramo de su intervención, León XIV recordó a su antecesor, el papa Francisco, y recuperó una de sus enseñanzas sobre la santidad en la vida cotidiana.

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”, citó.

Finalmente, invitó a poner los dones personales al servicio de quienes más los necesitan, para construir una sociedad capaz de derribar las fronteras del egoísmo.

La visita al Don Orione dejó un mensaje central: la dignidad de las personas no depende de sus capacidades, su condición económica ni su apariencia, sino del valor que tiene cada vida humana.