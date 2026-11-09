Feriado del lunes: cómo funcionarán la recolección de residuos y los servicios municipales

Este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV, la recolección domiciliaria de residuos, el barrido y la limpieza de calles funcionarán con normalidad en la ciudad.

En cambio, el Centro Cívico Municipal permanecerá cerrado y retomará la atención el martes 10, de 8 a 20.

Qué servicios funcionarán este lunes

Cementerios: Santa Cruz y San Antonio de Padua abrirán de 7 a 19, con atención administrativa hasta las 13.

Hospital Municipal de Salud Animal: atenderá de 8 a 12.

Servicio de sepelios: funcionará normalmente. Consultas al 3874677258.

Tránsito: mantendrá guardias y controles vehiculares.

Emergencias municipales: la línea 105 estará disponible las 24 horas.

Qué dependencias permanecerán cerradas

Los mercados municipales, incluido el San Miguel y el de calle 20 de Febrero, no abrirán durante el feriado. Tampoco funcionarán los mercaditos Belgrano y Evita.

Permanecerán cerrados los Centros Emisores de Licencias, los Centros Integradores Comunitarios, los natatorios municipales, el Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares.

El Tribunal de Faltas atenderá únicamente urgencias mediante una guardia pasiva, mientras que Educación Vial recibirá solo a quienes tengan exámenes programados.

La atención habitual se restablecerá el martes 10 de noviembre.