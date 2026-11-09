Torneo Clausura: quedaron definidos los octavos de final con los cruces de Boca y River

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ya tiene definidos los ocho cruces de octavos de final. Tras el empate 1 a 1 entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús, quedó cerrado el cuadro de los playoffs que determinarán al nuevo campeón del fútbol argentino.

Boca enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, mientras que River recibirá a Lanús en el Monumental. Por su parte, Instituto de Córdoba, líder de la Zona A, se medirá con Huracán.

Según informó DSPORTS, los encuentros se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA

Todos los cruces de octavos de final

Instituto vs. Huracán

River vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. Independiente

Vélez vs. Belgrano

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Boca vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia de La Plata vs. Newell's

Cómo se definirán los playoffs

Los partidos serán a eliminación directa, con localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, penales.

Los cuartos de final están previstos para el 29 de noviembre y las semifinales para el 6 de diciembre.

La gran final se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde se permitirá la presencia de ambas hinchadas.