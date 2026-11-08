Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El fin de semana del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 dejó una actuación trabajada para Franco Colapinto. Tras una sesión de clasificación condicionada por la lluvia en la que quedó eliminado en la Q1 (17° lugar), el oriundo de Pilar se vio favorecido por las penalizaciones aplicadas a otros competidores de la parrilla y comenzó la competencia desde la 15.ª posición.

Desarrollo en Interlagos

En el arranque de la carrera, bajo un asfalto complejo y mojado, Colapinto batalló en el pelotón del medio. Pese a mantener un ritmo firme durante el desarrollo del circuito de San Pablo, cruzó la línea de meta en el 13.° puesto.

La próxima exigencia para el argentino y la máxima categoría del automovilismo será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará el domingo 22 de noviembre.