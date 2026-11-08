Con polémicas y expulsiones, Juventud perdió ante Cipolletti en el Pistoia

Fotos: Gentileza Pablo Yapura

Juventud Antoniana perdió 1 a 0 frente a Cipolletti en el estadio Fray Honorato Pistoia, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro estuvo marcado por las decisiones arbitrales, las protestas y las expulsiones en el conjunto salteño.

A los cuatro minutos del primer tiempo, el árbitro Lucas Cavallero expulsó al entrenador Sergio Maza. A los 20, Sanabria recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al Santo con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, Juventud generó algunas situaciones de peligro. Alvarenga tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero no logró concretar. En el segundo tiempo, otra de las acciones discutidas llegó a los 17 minutos, cuando el asistente sancionó un fuera de juego de Muné, tras una jugada individual de Palacios que generó reclamos del equipo local.

Cipolletti también tuvo sus oportunidades y encontró en Abraham una respuesta para mantener el empate. Sin embargo, a los 41 minutos del complemento, Yago Piro conectó de cabeza un centro al área y marcó el único gol del encuentro.

Tras el tanto, se produjeron nuevos reclamos y Abraham fue expulsado. Sin cambios disponibles, Vicedo debió ocupar el arco durante los últimos minutos. Al finalizar el partido, la terna arbitral se retiró del estadio con custodia.

Con esta derrota, Juventud deberá ganar en Río Negro para revertir la serie y avanzar a las semifinales. Cipolletti cuenta con ventaja deportiva, por lo que un empate en el resultado global le permitirá clasificarse.