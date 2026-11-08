Boca campeón: Arruabarrena celebró el título y aseguró que ganaron “a lo Boca”

Boca Juniors se consagró campeón de Liga 2026 tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia y finalizar en lo más alto de la tabla anual del fútbol argentino.

Después de la consagración, el entrenador Rodolfo Arruabarrena celebró el resultado y destacó la manera en que su equipo consiguió la victoria.

“Lo ganamos como le gusta a la gente, a lo Boca”, expresó el Vasco, aunque reconoció que hubiera preferido una definición menos sufrida.

La agencia Noticias Argentinas recogió las declaraciones del técnico, quien también destacó la actuación del rival y las dificultades que atravesó Boca durante el encuentro.

“Enfrente teníamos a un equipo que sabe lo que quiere; en el primer tiempo no fue tan lúcido para nosotros, nos costó un poco, pero fuimos para adelante”, explicó.

El triunfo llegó gracias a un gol de Enner Valencia, que aseguró la victoria y permitió al conjunto de La Ribera quedarse con el título de la tabla anual.