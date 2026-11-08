Rosario Central festejó un título que terminó ganando Boca y estallaron los memes

Rosario Central protagonizó un festejo anticipado que terminó en frustración durante la definición de la Tabla Anual del fútbol argentino. Tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, sus jugadores e hinchas comenzaron a celebrar un título que finalmente quedó en manos de Boca Juniors.

El equipo rosarino había terminado su partido mientras Boca todavía buscaba el triunfo ante Defensa y Justicia en La Bombonera.

Según reconstruyó Cadena 3, la celebración comenzó sin que los protagonistas conocieran el desenlace del encuentro del Xeneize.

El gol que cambió todo

A los 95 minutos, Enner Valencia convirtió el 1-0 de Boca, resultado que le permitió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena finalizar primero en la Tabla Anual y quedarse con el campeonato.

De esta manera, el festejo de Central en el Gigante de Arroyito quedó rápidamente sin efecto.

Las imágenes de los jugadores y simpatizantes celebrando antes de conocer el resultado definitivo se viralizaron en las redes sociales, donde aparecieron memes, bromas y chicanas por la confusión.