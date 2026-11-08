Jairo y Jorge Rojas serán protagonistas de la vigilia joven por la llegada del Papa a Córdoba

Córdoba se prepara para una noche especial en la antesala de la llegada del papa León XIV. El lunes 9 de noviembre, desde las 18, el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) abrirá sus puertas para recibir a miles de jóvenes y peregrinos que participarán de la Vigilia Joven.

La propuesta combinará música, expresiones culturales y momentos de espiritualidad, en una convocatoria que se extenderá durante toda la noche, a la espera de la misa que el Santo Padre celebrará el martes por la mañana.

Entre los artistas principales estarán Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música argentina que formarán parte de una grilla especialmente preparada para la ocasión.

El cuarteto también tendrá su espacio con las presentaciones de Q'Lokura y Magui Olave. Además, participarán Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae, entre otros artistas y agrupaciones.

La vigilia tendrá además una dimensión federal: entre las 18 y las 22 se proyectarán en pantallas gigantes imágenes de grupos juveniles de distintos puntos del país que estarán participando de encuentros y actividades en sus comunidades.

La organización también dispondrá de espacios de escucha pastoral y sacerdotes para administrar el sacramento de la reconciliación, con el objetivo de ofrecer acompañamiento espiritual a los peregrinos.

Quienes decidan permanecer durante la noche podrán llevar bolsa de dormir o aislante, reposera, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección personal. No estará permitido ingresar con carpas.

La Vigilia Joven será el primer gran encuentro multitudinario de la visita papal en Córdoba y funcionará como antesala de la celebración central del martes 10, cuando León XIV presida la Santa Misa en el predio de FAdeA.