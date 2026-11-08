Cómo será el operativo sanitario para recibir al papa León XIV en Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá un importante despliegue sanitario destinado a garantizar la atención de los cientos de miles de peregrinos que se esperan durante las actividades del lunes 9 y martes 10 de noviembre.

El Ministerio de Salud provincial y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba coordinaron un dispositivo especial que integrará hospitales móviles, carpas de alta complejidad, ambulancias y equipos de profesionales distribuidos en los principales puntos de concentración.

El operativo central estará instalado en el predio de FAdeA, donde el Pontífice celebrará la Santa Misa. Allí funcionarán dos hospitales móviles de avanzada, equipados con un total de 32 camas y tecnología para atender emergencias de alta complejidad.

Los espacios contarán con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, tubos de oxígeno, medicación y equipamiento de soporte vital.

Además, el predio estará dividido en sectores con capacidad estimada para entre 12.000 y 14.000 personas cada uno. Cada cuadrante tendrá un puesto sanitario con médicos, enfermeros y paramédicos.

Para facilitar la asistencia en medio de las concentraciones, se incorporarán siete ambulancias 4x4 destinadas a realizar evacuaciones rápidas dentro del predio. A ellas se sumará una flota de otras 29 ambulancias para trasladar pacientes hacia centros de mayor complejidad.

El dispositivo también contempla la atención en distintos sectores de la ciudad

En el Arzobispado se instalará un hospital móvil sobre calle Montevideo, acompañado por tres ambulancias. En Plaza España habrá cuatro unidades de emergencia, mientras que en Plaza San Martín funcionará otro hospital móvil con tres ambulancias de apoyo.

La zona del Cabildo y la Catedral también contará con un hospital de campaña para responder a las necesidades de quienes se acerquen al centro de la ciudad.

El esquema incluye corredores sanitarios especialmente organizados para permitir el desplazamiento de ambulancias y equipos de emergencia sin interferencias con la circulación de los peregrinos.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios estarán afectados a las tareas de prevención, asistencia y coordinación. Participarán organismos sanitarios, Defensa Civil, Cruz Roja, fuerzas de seguridad y equipos especializados en intervención en crisis.

El operativo comenzará a funcionar desde la tarde del lunes y permanecerá activo hasta que finalice la desconcentración de los asistentes durante el martes.

Las autoridades recomiendan concurrir con anticipación, mantenerse hidratados y seguir las indicaciones del personal