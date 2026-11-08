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En su primer discurso en Argentina, el Papa pidió a las autoridades proteger la democracia, generar oportunidades laborales y garantizar un futuro para los jóvenes. También advirtió sobre las familias que trabajan, pero no logran cubrir sus necesidades básicas.

El papa León XIV pronunció este domingo 8 de noviembre su primer discurso oficial en Argentina, durante un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del Cuerpo Diplomático, realizado en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

Ante el presidente Javier Milei y otros funcionarios, el Pontífice dejó un fuerte mensaje sobre la responsabilidad de quienes gobiernan, la dignidad del trabajo, la situación económica de las familias y la necesidad de construir una sociedad basada en el diálogo y el bien común.

Un mensaje sobre la economía y las familias argentinas

Uno de los momentos centrales de su intervención estuvo dedicado a las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares.

León XIV expresó su preocupación por quienes buscan empleo, los adultos mayores y las familias que viven con incertidumbre, especialmente aquellas personas que, pese a trabajar, tienen dificultades para sostener sus hogares.

En ese contexto, pronunció una de las frases más contundentes de la jornada:

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

El Papa sostuvo que las decisiones de quienes ejercen responsabilidades públicas deben orientarse al bienestar de toda la comunidad y permitir que las personas puedan vivir dignamente de su esfuerzo y trabajo.

Una advertencia sobre los jóvenes que se van del país

Otro de los puntos destacados de su discurso estuvo relacionado con la emigración de jóvenes argentinos que buscan oportunidades en el exterior.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, expresó León XIV.

El Pontífice remarcó la necesidad de fortalecer la educación, las universidades, la investigación y la formación profesional para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus proyectos de vida en Argentina.

También pidió confiar en la creatividad y las capacidades de los jóvenes, generando espacios donde puedan participar de las decisiones que definirán el futuro del país.

La democracia se fortalece con diálogo y respeto

Durante su intervención, León XIV llamó a cuidar las instituciones democráticas y recordó que las diferencias políticas no deben convertirse en obstáculos para la convivencia.

Destacó la importancia de escuchar, cuidar el valor de la palabra y buscar acuerdos, incluso entre quienes mantienen posiciones diferentes.

Además, recordó que quienes ejercen el poder tienen la responsabilidad de reconocer sus límites y actuar con prudencia, poniendo siempre por delante el bien común.

El recuerdo del papa Francisco y la identidad argentina

León XIV también dedicó palabras especiales a su antecesor, el papa Francisco, al destacar el significado de visitar la tierra donde nació y creció quien condujo la Iglesia durante doce años.

En su reflexión sobre la identidad nacional, mencionó a José Hernández, Jorge Luis Borges, el tango y el mate como expresiones de la cultura argentina.

El Pontífice señaló que cada generación recibe una patria construida por quienes la precedieron y tiene la responsabilidad de conservar sus valores, corregir las injusticias y mejorarla para quienes vendrán.

Un llamado a construir el futuro

El Papa también abordó la protección de la vida, el cuidado del ambiente, los desafíos éticos de la inteligencia artificial y la necesidad de cooperación internacional frente al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.

Al finalizar, evocó el tango Volver, de Carlos Gardel, para recordar la importancia de transmitir a las futuras generaciones aquello que una sociedad ha sabido construir.

Su mensaje dejó una reflexión dirigida especialmente a quienes tienen responsabilidades políticas y sociales: el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por sus resultados económicos, sino también por las oportunidades, la dignidad y las condiciones de vida de sus habitantes.