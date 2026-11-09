León XIV reunió al oficialismo y la oposición, pero dejó expuestas las diferencias políticas

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una imagen poco habitual: el presidente Javier Milei, gobernadores opositores, legisladores y referentes de distintos espacios políticos compartieron el mismo auditorio en el Palacio Libertad. Sin embargo, el mensaje del Pontífice provocó interpretaciones contrapuestas.

Durante su discurso, León XIV reclamó fortalecer las instituciones, promover el diálogo democrático y colocar la economía al servicio de las personas. También destacó la importancia de la educación, el trabajo y la responsabilidad de los dirigentes frente a las futuras generaciones.

Dos lecturas de un mismo discurso

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, desde el entorno presidencial consideraron que el Papa respetó la posición de Milei. En cambio, un gobernador opositor sostuvo que el discurso siguió la línea de Francisco y que sus palabras deberían llamar a la reflexión al Gobierno.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió escuchar al Pontífice y expresó: “Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”. Por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo consideró que el mensaje era lo que la Argentina necesitaba.

Milei evitó saludar a Villarruel

La ceremonia también dejó expuesta la distancia entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Al retirarse del escenario, Milei no la saludó, pese a que se encontraba cerca de la escalinata. León XIV, en cambio, intercambió algunas palabras con ella.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente Mauricio Macri, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y dirigentes peronistas como Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro y José Mayans.