El Cristo de Pucará llegó a manos del papa León XIV

Una historia de fe que comenzó en una pequeña comunidad de los Valles Calchaquíes tuvo anoche su momento más esperado. El obispo de Cafayate, monseñor Darío Quintana, logró entregarle personalmente al papa León XIV el Cristo crucificado tallado a mano por un artesano de Finca Pucará, en el departamento San Carlos.

La entrega se concretó durante el encuentro que el Pontífice mantuvo con los obispos en la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, en el marco de su visita a la Argentina.

La semana pasada Quintana había contado la historia detrás de la imagen y asumido públicamente el compromiso de hacerla llegar a las manos del Papa. Ahora, la fotografía del encuentro confirma que aquella promesa se hizo realidad.

Una promesa que nació en los Valles Calchaquíes

El Cristo fue realizado por don Mercedes González, un artesano de Finca Pucará, una comunidad ubicada camino a Jacimaná, aproximadamente a una hora de Angastaco.

La imagen fue tallada artesanalmente en madera y pintada con la colaboración de su familia. Además, tiene una particularidad que la vuelve todavía más significativa: el cabello natural de Cristo fue donado por vecinos de la comunidad, convirtiendo la obra en una expresión colectiva de fe.

El pasado 2 de noviembre, después de una misa por los fieles difuntos en la Catedral de Cafayate, el artesano le entregó la imagen a monseñor Quintana para que pudiera llevarla al Santo Padre.

En aquella entrevista con Aries, el obispo había expresado su compromiso: “Esa cruz viaja conmigo, por supuesto, para hacerle personalmente al Santo Padre la entrega”.

También recordó la emoción del artesano cuando le aseguró que su trabajo llegaría al Pontífice.

“Esto va para el Vaticano, esto va para el Papa”, le había dicho.

Un regalo sencillo con un enorme significado

Quintana había destacado que el verdadero valor del Cristo no estaba en su costo económico, sino en el amor y la dedicación de quienes participaron de su elaboración.

“Esto el Papa lo va a valorar mucho, porque está hecho a mano por una persona querida por nosotros, de la prelatura que el Papa conoció”, había señalado.

El Cristo salteño también estuvo presente en el encuentro con la familia agustiniana

En la Nunciatura Apostólica, monseñor Darío Quintana compartió un encuentro con integrantes de la familia agustiniana, orden a la que pertenece el papa León XIV. Durante la reunión, el obispo de Cafayate posó junto a los religiosos con el Cristo tallado por un artesano de Finca Pucará, en los Valles Calchaquíes, la misma imagen que logró entregar personalmente al Santo Padre.