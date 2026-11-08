El Cabildo se iluminará de rojo por el Día Nacional del Donante de Sangre

El Cabildo Histórico de la ciudad se iluminará de rojo este domingo 8 de noviembre, en vísperas del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre.

La iluminación especial se realizará de 20 a 00 horas, como parte de una iniciativa de la Municipalidad de Salta para concientizar sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria y habitual.

Una fecha que recuerda un hito de la medicina argentina

El Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre fue establecido por la Ley Nacional 25.936 en recuerdo de la primera transfusión de sangre realizada en la Argentina por el médico Luis Agote, el 9 de noviembre de 1914.

La intervención en el Cabildo también busca reconocer a quienes donan sangre y contribuyen a garantizar transfusiones para los pacientes que las necesitan.

La actividad se desarrollará junto al Centro Regional de Hemoterapia de Salta, con el objetivo de promover la participación de la comunidad en la donación voluntaria.