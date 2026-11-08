Milei recibió al papa León XIV: un histórico encuentro tras 39 años sin visitas papales

Vatican News

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido personalmente por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, en una jornada histórica para la Iglesia católica y el país.

El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Pontífice desde Montevideo aterrizó a las 16:33, dando inicio a una visita apostólica de cuatro días que incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.

El saludo entre Milei y León XIV

El mandatario argentino aguardó al Santo Padre junto a la aeronave oficial y lo recibió al descender del avión.

Tras intercambiar unas palabras y estrechar sus manos, ambos recorrieron la alfombra roja dispuesta para la ceremonia de bienvenida.

Durante el encuentro, Milei le presentó al Papa a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien también participó de la recepción oficial.

Posteriormente, el Pontífice saludó a representantes de la Iglesia argentina que se encontraban en el aeropuerto.

Honores militares y el Himno Nacional

La llegada de León XIV estuvo acompañada por una ceremonia protocolar encabezada por integrantes del Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Iriarte de los Granaderos.

Durante la recepción se interpretaron los himnos de Argentina y del Vaticano, mientras el presidente y el Papa participaban de los honores oficiales.

El avión que trasladó al Pontífice, un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas, fue especialmente acondicionado para la visita y llevaba el escudo papal, la inscripción Pontifex Maximus y el lema de León XIV: In Illo Uno Unum, que significa "En aquel que es uno, somos uno".

Las campanas anunciaron la llegada del Papa

Mientras el avión aterrizaba en Buenos Aires, las campanas de las iglesias porteñas comenzaron a repicar para celebrar la llegada del Santo Padre.

La visita representa un acontecimiento histórico, ya que hace 39 años que un Papa no visitaba la Argentina. La última vez fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país.

Una agenda que incluirá Córdoba y Luján

Luego de su llegada, León XIV tiene previsto participar de un homenaje al general José de San Martín y mantener un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.

Durante los próximos días, el Pontífice encabezará celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de reunirse con trabajadores, empresarios, jóvenes y representantes de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 de noviembre visitará Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con integrantes de la comunidad eclesial.

Su estadía en Argentina finalizará el miércoles 11 de noviembre, cuando partirá hacia Perú para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

La llegada de León XIV abre una nueva página en la historia religiosa argentina y marca el comienzo de cuatro jornadas de encuentros, celebraciones y mensajes de fe, esperanza y unidad.

(Fuente: Infobae, con información complementaria de EFE y TN | 8 de noviembre de 2026.)