León XIV reunirá a empresarios, trabajadores y líderes religiosos en Argentina con un mensaje de unidad

En el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, el Papa encontrará a diversos líderes religiosos.

En el marco de su visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV mantendrá este lunes 9 de noviembre dos encuentros con representantes del mundo laboral y líderes de distintas comunidades religiosas, en una jornada que buscará promover la fraternidad, el diálogo y el compromiso social.

Las actividades se desarrollarán en Buenos Aires y reunirán a referentes de distintos sectores que esperan que la presencia del Pontífice contribuya a fortalecer los vínculos y generar compromisos concretos para el país.

El Papa se reunirá con empresarios, sindicatos y movimientos sociales

El primero de los encuentros tendrá lugar a las 16:10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se espera la participación de cerca de mil personas vinculadas al mundo del trabajo.

Entre los invitados estarán empresarios, representantes sindicales, gremios, movimientos sociales y referentes de sectores esenciales como la salud y la educación.

La convocatoria fue coordinada por Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, quien destacó la importancia de generar un espacio de encuentro entre los distintos actores de la sociedad.

Para los organizadores, la visita papal representa una oportunidad para reflexionar sobre la dignidad humana en el ámbito laboral y avanzar hacia acciones concretas que permitan mejorar la realidad de los trabajadores argentinos.

Un encuentro histórico para fortalecer el diálogo religioso

La segunda actividad se realizará a las 17:30 en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, donde León XIV se reunirá con representantes de diferentes confesiones cristianas y tradiciones religiosas.

El encuentro fue organizado con la participación de la Comisión de Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Argentina, la Secretaría de Culto de la Nación y las comunidades religiosas convocadas.

El sacerdote Carlos White, secretario de la Comisión de Diálogo Interreligioso, destacó la tradición de convivencia entre distintas confesiones en Argentina y expresó su esperanza de que la visita del Pontífice permita profundizar esos vínculos.

"Argentina es un país de constitución migratoria, lo que ha facilitado mucho la convivencia, pero siempre anhelamos dar un paso más y esta visita del Papa puede fortalecer los vínculos", afirmó.

La visita del Papa como punto de partida

Uno de los principales objetivos de ambos encuentros será que las palabras de León XIV no queden solamente en mensajes de reflexión, sino que se traduzcan en iniciativas concretas.

Los organizadores consideran que la presencia del Santo Padre puede impulsar el diálogo entre sectores con diferentes intereses, creencias y responsabilidades.

En un contexto marcado por importantes desafíos sociales y económicos, las actividades buscarán poner en el centro la dignidad de las personas, el respeto por las diferencias y la necesidad de trabajar por el bien común.

De esta manera, León XIV continuará su agenda en Argentina con un mensaje orientado a construir puentes entre el mundo del trabajo, las instituciones y las comunidades religiosas, promoviendo una sociedad más justa, solidaria y fraterna.