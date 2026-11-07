León XIV llamó a construir puentes de paz y destacó el valor del mate durante su visita a Uruguay

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El papa León XIV protagonizó este sábado 7 de noviembre un emotivo encuentro con fieles y peregrinos en la ciudad uruguaya de Paysandú, donde llamó a construir puentes entre los pueblos, fortalecer las comunidades y compartir la vida, incluso en medio de las dificultades.

El encuentro se desarrolló frente a la basílica catedral de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, hasta donde llegó el Pontífice luego de celebrar una multitudinaria misa en el parque París Londres, en el marco de su visita apostólica a Uruguay.

Ante más de mil personas, el Santo Padre retomó tres símbolos característicos de la región para transmitir un mensaje de paz y fraternidad: el puente, los palmares y el mate.

Construir puentes para alcanzar la paz

El Papa hizo referencia al puente internacional que conecta Uruguay con Argentina y destacó la importancia de superar las divisiones para acercar a los pueblos.

"Tenemos que construir puentes que unen a todos los pueblos", expresó León XIV, al remarcar que la fe puede convertirse en un camino de encuentro y convivencia.

En ese sentido, sostuvo que la paz es posible y que su construcción requiere del compromiso de todos.

Los palmares como símbolo de unidad

Otro de los mensajes estuvo relacionado con los palmares, una imagen que el Pontífice utilizó para destacar la importancia de permanecer unidos y fortalecer las comunidades de fe.

El Papa alentó a los creyentes a sostener los vínculos comunitarios y acompañarse mutuamente frente a los desafíos de la vida.

El mate, una expresión de amistad y encuentro

Uno de los momentos más significativos de su mensaje llegó cuando León XIV se refirió al mate, una tradición profundamente arraigada tanto en Uruguay como en Argentina.

El Pontífice destacó que compartir esta infusión representa mucho más que una costumbre cotidiana: es una forma de encuentro, cercanía y diálogo.

Señaló que familiares y amigos pueden compartir un mate y sentirse acompañados incluso sin necesidad de hablar, encontrando en ese gesto sencillo una manera de compartir alegrías y dificultades.

De esta manera, el Papa puso en valor una tradición que identifica a millones de personas en el Río de la Plata y que simboliza la hospitalidad y la amistad.

Una bendición y un mensaje de esperanza

Antes de despedirse de Paysandú, León XIV impartió su bendición apostólica a los presentes y expresó su deseo de mantenerse cercano a la comunidad.

Durante su paso por la ciudad también dejó una oración escrita en el Libro de Honor, en la que pidió a Dios que bendiga al pueblo de Paysandú, fortalezca su esperanza y haga crecer el bien que sus habitantes realizan cada día.

La visita dejó un mensaje que trasciende las fronteras religiosas: construir la paz, permanecer unidos y recuperar el valor de los pequeños gestos cotidianos que acercan a las personas.

Con información de Vatican News.