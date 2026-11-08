Comité "Cristina Libre" viajará a EE.UU. para denunciar la situación judicial de la expresidenta

Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos entre el 9 y el 13 de noviembre para desarrollar una misión institucional en Washington DC y Nueva York, con el objetivo de exponer la situación judicial y política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La comitiva está integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metazay la economista Delfina Rossi.

Ejes de la misión

Durante las actividades, que incluirán encuentros con juristas, organizaciones de derechos humanos y ámbitos académicos, la delegación buscará denunciar lo que califica como un debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la exmandataria.

Desde la organización indicaron que presentarán la inhabilitación de la principal dirigente opositora como un antecedente que afecta la soberanía popular y los estándares internacionales de derechos humanos, vinculando el caso local con los debates sobre el avance de las derechas en la región.