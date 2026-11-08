Salta Basket venció a Villa San Martín y extendió su invicto en la Liga Argentina

Fotos: Prensa Salta Basket

Salta Basket derrotó a Villa San Martín de Resistencia por 90 a 72, en una nueva presentación como local por la Liga Argentina de Básquet. Con este resultado, el equipo dirigido por Ariel Rearte alcanzó su cuarto triunfo consecutivo y conservó el invicto en la competencia.

El encuentro se disputó en el estadio Delmi, donde el conjunto salteño consiguió establecer diferencias a partir de su funcionamiento colectivo y la intensidad defensiva. Durante el primer tiempo, Martín Cabrera se destacó en la conducción y en la generación de puntos, mientras que Villa San Martín encontró respuestas ofensivas en Florito, Pérez y Costa.

Sobre el cierre del segundo cuarto, el equipo chaqueño logró reducir la diferencia a siete puntos. Sin embargo, durante el complemento, Salta Basket recuperó el control del juego y amplió la ventaja hasta establecer el resultado definitivo de 90 a 72.

También tuvieron participación destacada Givens, Jara, Lange y Peralta. Además, el juvenil salteño Cañavate, de 17 años, tuvo su debut como local e ingresó en el marcador con un doble y un lanzamiento libre.

Con esta victoria, Salta Basket acumula cuatro triunfos consecutivos, dos como local y dos como visitante, y continúa como líder de la Conferencia Norte.

Su próximo compromiso será el sábado 14, nuevamente en el estadio Delmi, frente a Bochas de Colonia Caroya, Córdoba, desde las 21.30.