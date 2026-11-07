Villa San Antonio recibe a Concepción: habrá 270 policías y público visitante en el Martearena

Villa San Antonio enfrentará este sábado a Concepción Fútbol Club de Tucumán por el Torneo Regional Federal Amateur 2026, en el estadio Padre Ernesto Martearena, con un operativo que involucrará a más de 270 efectivos policiales.

El encuentro comenzará a las 22, mientras que las puertas se abrirán a partir de las 21. La Policía confirmó que habrá público visitante, con un máximo autorizado de 1.300 simpatizantes.

Por dónde ingresará cada hinchada

Los accesos estarán distribuidos de la siguiente manera:

Hinchas de Villa San Antonio: puertas 9 y 11.

Hinchas de Concepción: puerta 1.

Prensa, planteles y autoridades: puerta 12.

El dispositivo incluirá controles dentro del estadio y en sus inmediaciones, además de la verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

Para ingresar será obligatorio presentar DNI y entrada. La Policía recomendó llegar con anticipación para evitar demoras.

No se permitirá el ingreso de pirotecnia, bebidas alcohólicas ni elementos contundentes.