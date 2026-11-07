Boca gritó campeón con un gol agónico ante Defensa y Justicia

Boca se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual tras vencer agónicamente a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol de Enner Valencia sobre el final.
Deportes07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un tanto de Enner Valencia en el minuto 96, y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual del fútbol argentino. 

El Xeneize necesitaba ganar para asegurarse la cima y cumplió el objetivo en una definición cargada de tensión. Durante casi todo el encuentro le costó encontrar espacios ante un rival que defendió con orden y complicó sus avances.

Cuando el empate parecía sentenciado, Valencia apareció en la última jugada y desató el festejo en La Bombonera.

El ecuatoriano marcó el gol que le permitió a Boca cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación anual, por delante de Rosario Central. El equipo de la Ribera volverá a jugar el sábado 14 de noviembre, frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.

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