Boca gritó campeón con un gol agónico ante Defensa y Justicia

Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un tanto de Enner Valencia en el minuto 96, y se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual del fútbol argentino.

El Xeneize necesitaba ganar para asegurarse la cima y cumplió el objetivo en una definición cargada de tensión. Durante casi todo el encuentro le costó encontrar espacios ante un rival que defendió con orden y complicó sus avances.

Cuando el empate parecía sentenciado, Valencia apareció en la última jugada y desató el festejo en La Bombonera.

El ecuatoriano marcó el gol que le permitió a Boca cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación anual, por delante de Rosario Central. El equipo de la Ribera volverá a jugar el sábado 14 de noviembre, frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.