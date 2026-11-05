La Selección argentina dejará vacante la camiseta número 10 en los próximos amistosos

La Selección argentina iniciará una inédita etapa de transición sin la mítica número 10 en el campo de juego, luego de que se confirmara que el dorsal permanecerá vacante durante la próxima fecha FIFA de amistosos frente a Uruguay, en Buenos Aires, y Costa Rica, en Córdoba.

La medida responde a la flexibilidad reglamentaria de los partidos de preparación —donde no rige la obligatoriedad de utilizar la numeración correlativa del 1 al 11—, lo que le permitirá al seleccionado preservar simbólicamente la camiseta hasta el regreso de los compromisos oficiales por las Eliminatorias Sudamericanas previstos para 2027.

La vacantes del dorsal abrió un intenso debate sobre quién será el encargado de portar la pesada herencia que dejó el capitán tras su retiro en octubre pasado. Entre los principales candidatos pica en punta Nico Paz, de gran presente en el Como de Italia y con destacadas actuaciones recientes en la selección mayor, respaldado tanto por su rendimiento como por el aval público de sus propios compañeros.

Sin embargo, la lista de aspirantes incluye a nombres de peso como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y el joven Franco Mastantuono, quienes también reúnen las credenciales futbolísticas para asumir semejante responsabilidad en el nuevo ciclo albiceleste.

(Con información de TN)