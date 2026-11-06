Aumenta la práctica de trekking en Salta y alertan sobre la importancia de los guías

El montañista Leonardo Serafín Zerpa destacó que cada vez más personas se suman a las caminatas en la naturaleza, especialmente mayores de 50 años. 
Sociedad06/11/2026Mariana FríasMariana Frías

images?q=tbn:ANd9GcTFQeOXO2Rnq4_7pzbqZxYKHDH13DxNC2SO9p5RqJY-stPmPUwgZIoPblM&s=10

El trekking y las actividades de montaña ganan terreno en Salta, con una participación creciente de personas que buscan incorporar el contacto con la naturaleza a su vida cotidiana, así lo expresó el montañista Leonardo Serafín Zerpa, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

 “Es increíble, la gente arriba de los 50 que empieza a salir a la montaña es la que más se queda, por ahí más que los jóvenes. Yo veo que la gente entre los 55 y 70 años, cuando se vuelca a salir a caminar a la naturaleza, no lo deja. Y cambian totalmente los hábitos”, expresó.

cine aventura 2El cine de aventura vuelve a Salta con documentales nacionales e internacionales

Sin embargo, señaló que el aumento de participantes también estuvo acompañado por la aparición de numerosos grupos que organizan salidas, por lo que recomendó prestar atención a quiénes están a cargo de las excursiones.

“Siempre pedimos a la comunidad salteña que busque guías certificados, clubes de montaña, porque hoy en día, con esto de que se volvió muy masivo, tenemos muchos grupos. Y si bien la situación está difícil, por lo barato te puede salir caro muchas veces”, advirtió.

En ese sentido, recordó que las condiciones pueden cambiar durante una caminata y que es importante contar con personas preparadas para responder ante imprevistos. “Si bien decimos trekking, es un deporte de riesgo. Te pueden cambiar las condiciones en cualquier momento y las personas idóneas tienen el plan B para sacarte de cualquier problema”, sostuvo.

Por otra parte, Zerpa se refirió al potencial turístico de estas actividades y al crecimiento que experimentaron en el país después de la pandemia, y consideró que la provincia todavía tiene posibilidades de ampliar su desarrollo en este sector.

“Salta tiene mucho potencial, pero estamos creciendo muy de a poquito. Este festival nos va a ayudar para posicionar a Salta en lo que es el turismo aventura, el turismo en la naturaleza”, afirmó, en referencia al Festival Internacional de Cine de Montaña que se realizará este fin de semana.

Te puede interesar
Lo más visto
Reynoso Raul juicio

Ordenaron el arresto domiciliario del ex juez federal Reynoso

Judiciales05/11/2026
El fiscal general Carlos Martín Amad fue notificado este jueves de la resolución dictada por la jueza Gabriela Catalano, tras un pedido de la defensa del exmagistrado. Adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar arbitraria la decisión.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail