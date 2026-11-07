Avellaneda, entre la fiesta y el fracaso: Independiente clasificó y Racing quedó eliminado

Independiente y Racing cerraron la fase regular del Torneo Clausura 2026 con resultados completamente diferentes. Mientras el Rojo consiguió una victoria agónica que le permitió clasificarse a los octavos de final, la Academia perdió y se despidió de la temporada.

De acuerdo con las crónicas publicadas por 442, el medio deportivo de Perfil, ambos equipos jugaron el viernes, pero solamente uno terminó festejando.

Independiente ganó sobre la hora y se clasificó

El Rojo derrotó 2-1 a Deportivo Riestra en el estadio Libertadores de América. Mateo Pérez Curci abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo.

A los 40 del complemento, Alexander Díaz empató para Riestra y dejó momentáneamente a Independiente fuera de los playoffs.

Sin embargo, apenas un minuto después, Felipe Tempone marcó el 2-1 definitivo, asegurando la clasificación del equipo de Avellaneda entre los ocho mejores de la Zona B.

Racing perdió y cerró una temporada para el olvido

La Academia cayó 2-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Nicolás Orsini, a los 42 minutos del primer tiempo, y Norberto Briasco, a los 31 del segundo, marcaron los goles del conjunto local.

La victoria le permitió a Barracas Central asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que Racing terminó su participación con una derrota y sin posibilidades de continuar en el Clausura.

Así, los dos grandes rivales de Avellaneda terminaron la fecha con sensaciones opuestas: Independiente sigue en carrera y Racing quedó eliminado.