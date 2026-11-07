Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de Brasil

Franco Colapinto finalizó 14° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Interlagos, en San Pablo.

El piloto argentino utilizó neumáticos medios durante la primera parte de la sesión y posteriormente cambió a blandos, con los que consiguió mejorar su rendimiento y avanzar posiciones.

La crónica de 442, el medio deportivo de Perfil, destacó que Colapinto había marcado inicialmente un tiempo de 1:15.296 y luego mejoró a 1:14.023, aunque llegó a ubicarse 18° a falta de 15 minutos.

Verstappen marcó el mejor tiempo

En los minutos finales, Colapinto volvió a pista con neumáticos blandos y consiguió escalar hasta el 14° puesto, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó 11°.

El más rápido fue Max Verstappen, quien registró 1:11.622.

El argentino había completado el viernes con un noveno puesto en la primera práctica y un 11° lugar en la segunda. Su próxima actividad será la clasificación del Gran Premio de Brasil.