El papa León XIV en Uruguay: “No podemos ignorar que hay mucha gente que sufre”

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En el marco de su viaje apostólico a Uruguay, el papa León XIV visitó este sábado 7 de noviembre el barrio Casavalle, en Montevideo, donde dejó un contundente mensaje sobre la pobreza, la violencia y la necesidad de comprometerse con el sufrimiento de los demás.

El encuentro se desarrolló en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en una zona atravesada por importantes dificultades sociales. Allí, el Santo Padre escuchó testimonios de vecinos y destacó el trabajo de quienes buscan mejorar las condiciones de vida de las familias más necesitadas.

Un llamado a no mirar hacia otro lado

Durante su intervención, León XIV recordó la parábola del buen samaritano para explicar que la solidaridad no puede quedarse solamente en palabras, sino que debe expresarse mediante acciones concretas.

El Pontífice advirtió sobre las consecuencias de la indiferencia frente a situaciones de pobreza, inseguridad y exclusión social.

En uno de los momentos más fuertes de su mensaje, hizo referencia a los niños que sienten miedo de asistir a la escuela por la violencia, a las madres que no cuentan con recursos suficientes para alimentar a sus hijos y a las personas que atraviesan situaciones de soledad y vulnerabilidad.

Para el Papa, estas realidades representan un desafío que interpela no solamente a los creyentes, sino a toda la sociedad.

La Iglesia y su compromiso con los más necesitados

León XIV destacó el trabajo solidario que desarrolla la comunidad de Casavalle, especialmente un proyecto destinado a construir viviendas para familias de escasos recursos.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de benefactores de la Papal Foundation, cuya colaboración fue agradecida por el Santo Padre.

En ese contexto, señaló que las parroquias deben convertirse en espacios de encuentro, contención y esperanza, especialmente para quienes atraviesan situaciones difíciles.

También remarcó que la misión de la Iglesia implica acercarse a las heridas de la sociedad, acompañando a quienes sufren con gestos de cercanía y caridad.

Construir una sociedad donde nadie quede excluido

Otro de los ejes centrales del mensaje papal fue la necesidad de trabajar de manera conjunta para alcanzar una paz duradera.

León XIV sostuvo que la Iglesia, las organizaciones sociales y el Estado deben unir esfuerzos para responder a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

El Pontífice invitó a abandonar el individualismo y asumir un compromiso colectivo con el bienestar de los demás.

Su mensaje apuntó a construir ciudades más humanas, donde las personas no sean ignoradas por su condición económica y donde la solidaridad permita recuperar la esperanza.

Una visita marcada por la cercanía y la esperanza

Antes de finalizar el encuentro, el Papa impartió su bendición a los presentes y encomendó a la comunidad a la protección de la Virgen de Guadalupe.

La visita a Casavalle dejó una reflexión sobre la responsabilidad de cada persona frente al dolor ajeno.

El mensaje central de León XIV fue que la paz y la justicia social comienzan cuando una comunidad deja de ser indiferente y decide acompañar a quienes más lo necesitan.

Fuente: Vatican News