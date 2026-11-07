El Papa pidió jornadas de oración y ayuno por las vocaciones sacerdotales

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En el marco de su visita apostólica a Uruguay, el papa León XIV presidió la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde compartió una reflexión con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

Durante su homilía, el Pontífice invitó a los responsables de las diócesis de todo el mundo a promover jornadas especiales de oración y ayuno para pedir por el crecimiento de las vocaciones sacerdotales y de la vida consagrada.

La propuesta tomó como referencia una experiencia desarrollada por la Iglesia uruguaya a partir de 2024, cuando el seminario interdiocesano no recibió nuevos candidatos. Frente a esa situación, distintas comunidades comenzaron a organizar encuentros de oración y ayuno para pedir por nuevas vocaciones.

El Papa destacó que la perseverancia de los fieles comenzó a dar frutos: actualmente, varios jóvenes iniciaron su formación en el seminario y en la vida consagrada.

“¡Qué alegría saber que siguen naciendo respuestas generosas al amor de Cristo!”, expresó León XIV, quien agradeció a quienes sostuvieron esa iniciativa y los alentó a continuar.

El Santo Padre también llamó a sacerdotes y religiosos a revisar permanentemente el sentido de su misión y a mantener a Jesucristo en el centro de sus vidas.

En otro tramo de su reflexión, puso en valor la tarea cotidiana de quienes dedican su vida al servicio de los demás, especialmente mediante el acompañamiento de enfermos, familias y personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.

La celebración en la Catedral Metropolitana constituyó uno de los principales encuentros pastorales de la primera jornada del viaje apostólico de León XIV por Sudamérica.