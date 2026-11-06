Salta celebra 50 años de teatro estudiantil con más de 20 funciones gratuitas

La Muestra Estudiantil de Teatro de Salta celebra sus 50 años con más de veinte funciones gratuitas protagonizadas por estudiantes de distintas instituciones educativas. Las presentaciones se desarrollarán del 9 al 20 de noviembre en la Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460, con entrada libre y gratuita.

La edición número 50 quedó inaugurada con una exposición de afiches que recupera la historia del encuentro a lo largo de sus cinco décadas. Además de las funciones teatrales, la programación contempla actividades de formación destinadas a estudiantes.

Participarán elencos del Bachillerato Artístico Tomás Cabrera, el Colegio Manuel A. de Castro, el Instituto Padre Gabriel Tommasini, el Colegio Santa María, el Colegio Santo Tomás de Aquino, el Instituto Vélez Sarsfield y el Colegio Dante Alighieri.

También estarán presentes el Instituto Superior de Profesorado de Arte (ISPA), el Grupo de Estudio Claudia Bonini de la Universidad Nacional de Salta y el Taller de Teatro Vida Universitaria de la Universidad Católica de Salta. A ellos se sumarán, en carácter de adhesión, la Escuela de Teatro La Morisqueta y la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado (APADI).

Como parte de las actividades especiales, el viernes 13 de noviembre se realizará el seminario de actuación “La lógica del juego”, a cargo de Horacio Nin Uría. La capacitación tendrá lugar en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura, en dos turnos: de 9 a 12 y de 15 a 18, con cupos limitados.

La propuesta forma parte de las Jornadas de Profesionalización en Artes Escénicas, organizadas junto a la Red Federal de Teatros a través del programa Salta a Escena.

Por otra parte, la exposición de afiches de las cincuenta ediciones podrá visitarse hasta el 20 de noviembre en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta “Prof. Eduardo Ashur”, ubicado en el Palacio Zorrilla, Buenos Aires 93. La muestra permite conocer parte de la trayectoria del encuentro a través de su material gráfico.

La Muestra Estudiantil de Teatro es organizada por el Centro Cultural Holver Martínez Borelli, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSa, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

La programación completa de las funciones puede consultarse en www.culturasalta.gov.ar.