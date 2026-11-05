River visita al descendido Aldosivi con la obligación de recuperarse tras el Superclásico y la mirada puesta en los playoffs

River visita al descendido Aldosivi con la obligación de recuperarse tras el Superclásico y la mirada puesta en los playoffs
Deportes05/11/2026

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El encuentro comenzará a las 15:00, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y tendrá a José Carreras a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El equipo de Núñez llega a Mar del Plata después de la derrota por 1-0 ante Boca en el Superclásico, en un encuentro que terminó con las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, una en cada tiempo. El resultado profundizó el mal momento futbolístico del "Millonario", que no había podido garantizar su clasificación a los octavos de final durante el fin de semana.

Sin embargo, la caída de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors, el lunes, terminó de asegurarle a River su presencia en los playoffs. Ahora, el objetivo será sumar de a tres para cerrar la primera etapa del certamen en una posición favorable y contar con la ventaja de jugar los octavos de final en el estadio Monumental.

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