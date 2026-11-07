Barrio Costanera: habrá atención gratuita de organismos públicos este sábado
El programa Estado Presente llegará este sábado 7 de noviembre al playón deportivo de barrio Costanera, donde se brindará atención gratuita de distintos organismos públicos, de 9 a 13 horas.
La jornada permitirá realizar consultas y trámites sin necesidad de trasladarse a las oficinas habituales.
Qué servicios estarán disponibles
El operativo contará con la participación del Registro Civil, Tarjeta Joven, Personería Jurídica y Participación Ciudadana, que brindará información sobre el programa Anafe en Casa.
También habrá vacunación del Calendario Nacional, una colecta voluntaria de sangre y asesoramiento jurídico y previsional gratuito.
Para los adultos mayores se dispondrán computadoras y asistencia para realizar trámites por internet.
Por su parte, SAETA ofrecerá orientación sobre beneficios y recarga de saldo, mientras que Aguas del Norte atenderá consultas de los usuarios.
La actividad, organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, incluirá además propuestas recreativas, entre ellas un torneo de penales para las familias.