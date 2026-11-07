Barrio Costanera: habrá atención gratuita de organismos públicos este sábado

Los vecinos podrán realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a servicios de salud en una jornada que reunirá a distintas áreas del Estado.
Salta07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa Estado Presente llegará este sábado 7 de noviembre al playón deportivo de barrio Costanera, donde se brindará atención gratuita de distintos organismos públicos, de 9 a 13 horas.

La jornada permitirá realizar consultas y trámites sin necesidad de trasladarse a las oficinas habituales.

Qué servicios estarán disponibles

El operativo contará con la participación del Registro Civil, Tarjeta Joven, Personería Jurídica y Participación Ciudadana, que brindará información sobre el programa Anafe en Casa.

También habrá vacunación del Calendario Nacional, una colecta voluntaria de sangre y asesoramiento jurídico y previsional gratuito.

Para los adultos mayores se dispondrán computadoras y asistencia para realizar trámites por internet.

Por su parte, SAETA ofrecerá orientación sobre beneficios y recarga de saldo, mientras que Aguas del Norte atenderá consultas de los usuarios.

La actividad, organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, incluirá además propuestas recreativas, entre ellas un torneo de penales para las familias.

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