¿Salís de viaje? Las rutas de Salta que requieren precaución este fin de semana largo

Con el inicio del fin de semana largo, quienes tengan previsto viajar por la provincia de Salta deberán prestar especial atención al estado de las rutas nacionales y provinciales. Baches, animales sueltos, un socavón y trabajos viales figuran entre las principales complicaciones reportadas este sábado 7 de noviembre.

El informe de la Subsecretaría de Defensa Civil identifica sectores deteriorados en las rutas nacionales 34, 51, 68 y 9/34, además de distintos caminos provinciales del norte y los Valles Calchaquíes.

Ruta 34: baches y animales sueltos en el norte

La Ruta Nacional 34 presenta complicaciones en distintos tramos del norte provincial.

Entre Pichanal y Embarcación se advierte sobre baches y presencia de animales en la calzada. Una situación similar se registra entre Embarcación y General Mosconi, donde también hay sectores con pavimento deteriorado.

En el departamento Anta, la ruta presenta tramos en mal estado. Sobre la Ruta Nacional 16 también se reportan pozos y circulación frecuente de camiones.

Por estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad y prestar especial atención al atravesar zonas rurales.

Ruta 51: advierten por un socavón y sectores deteriorados

La Ruta Nacional 51, uno de los principales corredores de acceso a la Puna salteña, presenta sectores con calzada irregular y baches.

El informe también advierte sobre un socavón en la zona de San Antonio de los Cobres, por lo que se solicita extremar las precauciones durante el recorrido.

La circulación requiere especial cuidado en los tramos de montaña y en los sectores utilizados habitualmente por vehículos de carga.

Ruta 68: precaución entre La Merced y La Viña

La Ruta Nacional 68, uno de los principales accesos hacia los Valles Calchaquíes, presenta sectores deteriorados entre La Merced y La Viña.

Si bien el corredor permanece transitable, se recomienda circular a velocidad reducida y mantener distancia entre vehículos, especialmente al atravesar los tramos con irregularidades en el pavimento.

Ruta 9/34: continúan las obras entre Metán y Rosario de la Frontera

Sobre la Ruta Nacional 9/34 continúan los trabajos de reparación y mantenimiento entre San José de Metán y Rosario de la Frontera.

En distintos sectores se registra presencia de maquinaria vial, baches y tareas de acondicionamiento, por lo que se solicita respetar la señalización y disminuir la velocidad.

También se recomienda precaución sobre la Ruta Nacional 9, en la zona de La Caldera, debido a la presencia de sectores angostos y trabajos de bacheo.

Rutas provinciales: dónde hay animales, pozos y pedregullo

El informe también identifica complicaciones en distintos caminos provinciales.

En Orán, las rutas provinciales 13, 19, 18 y 15 presentan animales sueltos y sectores con pedregullo.

En Rivadavia, se advierte sobre la presencia de malezas próximas a la calzada en las rutas 7, 13 y 156, una situación que puede dificultar la visibilidad.

Por su parte, en San Martín, las rutas provinciales 46, 54, 53 y 157 presentan sectores con vegetación cercana a la calzada y circulación de vehículos de carga.

En Anta, se reportan animales sueltos en distintos sectores de las rutas provinciales 5, 29, 30 y 41, además de pozos sobre la Ruta Provincial 20.

Valles Calchaquíes e Iruya: caminos que requieren precaución

En los Valles Calchaquíes, las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 presentan calamina, bancos de arena y sectores irregulares.

La Ruta Provincial 33, utilizada para llegar a Cachi a través de la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, requiere especial cuidado por las condiciones del camino y la posible reducción de visibilidad.

El informe recomienda una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora en el sector señalado.

En tanto, quienes tengan previsto viajar hacia Iruya deberán considerar que la Ruta Provincial 133 presenta tramos sin pavimentar.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Para quienes aprovechen el fin de semana largo y se trasladen por la provincia, se recomienda revisar el estado del vehículo, reducir la velocidad en sectores deteriorados y mantener una distancia prudente de frenado.

También es importante prestar atención a los animales sueltos, respetar las indicaciones en zonas de obras y evitar maniobras riesgosas en caminos de montaña.

El estado de las rutas puede modificarse durante la jornada, por lo que resulta conveniente consultar los reportes oficiales de transitabilidad antes de emprender el viaje.