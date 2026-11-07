Pasos internacionales: horarios y restricciones para salir de Salta este sábado

Los pasos fronterizos internacionales que conectan el norte argentino con Chile y Paraguay presentan diferentes condiciones de circulación este sábado 7 de noviembre. Mientras Sico permanece cerrado para todo tipo de vehículos, el paso de Jama y el cruce de Misión La Paz están habilitados.

De acuerdo con el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, las condiciones meteorológicas requieren especial atención en los sectores de alta montaña, donde se prevén vientos intensos y bajas temperaturas.

Sico cerrado y Socompa solo ferroviario

El Paso de Sico, ubicado en el departamento Los Andes y utilizado para la conexión terrestre entre Salta y Chile, permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

En la zona se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 2 y 20 grados y vientos de aproximadamente 8 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa continúa habilitado únicamente para el tránsito ferroviario, por lo que no está disponible para vehículos particulares ni transporte automotor.

El pronóstico para ese sector anticipa temperaturas de entre 4 y 22 grados, con vientos de hasta 58 kilómetros por hora.

Jama habilitado, pero con fuertes vientos

Como alternativa para quienes necesitan cruzar hacia Chile, el Paso de Jama, ubicado en Jujuy, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos de 8 a 20 horas.

El informe prevé cielo soleado y temperaturas de entre 0 y 20 grados, aunque advierte por vientos de aproximadamente 68 kilómetros por hora.

Se recomienda circular con precaución, llevar ropa de abrigo, suficiente combustible y consultar las condiciones del cruce antes de emprender el viaje.

Misión La Paz habilitado para cruzar a Paraguay

El Paso Internacional Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, permanece habilitado este sábado de 7 a 20 horas, con tránsito regular.

En la zona se espera una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27, con cielo mayormente nublado, posibilidad de lloviznas y vientos de aproximadamente 20 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan llevar DNI y documentación del vehículo en regla, circular con luces bajas encendidas y reducir la velocidad ante posibles sectores con pavimento resbaladizo.

Pasos con Bolivia: tres cruces habilitados las 24 horas y horario reducido para las chalanas En cuanto a los pasos fronterizos con Bolivia, este sábado permanecen habilitados el puente internacional de Aguas Blancas, Salvador Mazza y Los Toldos, con funcionamiento durante las 24 horas. En tanto, el cruce de chalanas en Aguas Blancas opera únicamente de 7 a 9. Las condiciones meteorológicas varían según la zona, con temperaturas de entre 13 y 26 grados y probabilidad de lluvias en Los Toldos. Se recomienda verificar los horarios antes de viajar y llevar la documentación correspondiente.

Recomendaciones antes de viajar

Las autoridades recordaron que las condiciones de los pasos internacionales pueden modificarse durante la jornada por razones meteorológicas o de seguridad.

En particular, aconsejan prestar atención a los fuertes vientos en Jama y Socompa, las bajas temperaturas de la cordillera y los cambios bruscos del tiempo.

También se recomienda respetar los horarios habilitados y verificar el estado actualizado de los cruces antes de salir.