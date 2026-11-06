León XIV ya vuela hacia Sudamérica: comenzó el viaje que lo traerá a Argentina

El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su viaje apostólico a América Latina, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El avión de ITA Airways que transporta al pontífice despegó a las 7:05 de la mañana, hora de Roma, desde el Aeropuerto Internacional de Fiumicino.

Se trata del sexto viaje apostólico internacional de su pontificado, que se extenderá hasta el 17 de noviembre y comprende una agenda de encuentros religiosos, institucionales y actividades multitudinarias.

Según informó Vatican News, el Santo Padre viaja acompañado por periodistas y colaboradores de la Santa Sede a bordo de un Airbus A330-900.

Uruguay será el primer destino

Después de aproximadamente 13 horas y media de vuelo, León XIV tiene previsto aterrizar en Montevideo alrededor de las 16:30, hora local.

La ceremonia oficial de bienvenida se realizará a las 17:30 en la Plaza Independencia, donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades nacionales.

Posteriormente, el Papa mantendrá una reunión con el mandatario y se dirigirá a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

El pontífice permanecerá en Uruguay hasta el domingo 8 de noviembre.

Argentina espera la llegada de León XIV

Después de su paso por Uruguay, el Papa continuará hacia Argentina, donde tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita despierta una expectativa especial entre los fieles argentinos, ya que representa el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

En Salta, numerosas delegaciones de parroquias, colegios y comunidades religiosas ya organizaron viajes para participar de las celebraciones, especialmente de la misa prevista en Córdoba.

La visita contará también con la participación de la imagen peregrina del Señor del Milagro, que será presentada durante uno de los encuentros religiosos programados en esa provincia.

Un viaje de 12 días por tres países

La gira apostólica contempla un recorrido por diez ciudades, alrededor de una docena de vuelos y casi 40 discursos en español.

Tras completar sus actividades en Argentina, León XIV viajará a Perú, donde visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Durante el vuelo hacia América Latina, el pontífice envió un mensaje al presidente italiano, Sergio Mattarella, en el que expresó sus deseos de paz y fraternidad para los pueblos que visitará.

La gira concluirá el 17 de noviembre, cuando está previsto su regreso a Roma.