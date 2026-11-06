El papa León XIV llegó a Uruguay

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay, primera escala de su gira por América Latina, que continuará el domingo 8 de noviembre en la Argentina. El pontífice fue recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi y permanecerá en territorio uruguayo hasta el domingo por la tarde, cuando partirá rumbo a Buenos Aires.

La aeronave que trasladó al papa, identificada como vuelo AZ4000, tenía previsto arribar a las 16.20, hora argentina y uruguaya. Su llegada marca el inicio de una visita que incluirá celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la comunidad.

Según el cronograma, curante su primera jornada en Montevideo, León XIV recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, donde se encuentra la Catedral Metropolitana. Allí tiene previsto celebrar las vísperas a las 19.05 junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 de noviembre, el pontífice viajará en avión hasta Paysandú, departamento ubicado a unos 375 kilómetros de Montevideo y próximo a la frontera con Argentina. A las 10 está programada una misa en el Parque París Londres.

La visita a Uruguay concluirá el domingo 8 con una celebración religiosa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica que alberga el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Luego regresará a Montevideo, donde a las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. A las 15.30 está prevista su partida hacia Buenos Aires, donde comenzará una visita de cuatro días a la Argentina.

La llegada de León XIV genera expectativa entre los fieles argentinos, especialmente por las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, que combinarán actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.