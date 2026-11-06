Así serán los traslados del papa León XIV por Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas será la encargada de trasladar al papa León XIV y su comitiva oficial durante su visita al país, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El operativo incluirá ocho vuelos especiales entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con aeronaves destinadas al transporte de pasajeros y equipamiento.

La compañía utilizará tres aviones diferentes: un Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200, que cubrirá el último tramo de la visita papal, desde la Argentina hacia Perú.

El despliegue requerirá una coordinación especial entre la aerolínea, las autoridades aeroportuarias y los responsables de seguridad de la comitiva del Vaticano.

Domingo 8: llegada del Papa desde Uruguay

El operativo comenzará el domingo con dos vuelos de posicionamiento desde la Argentina hacia Montevideo.

El AR1070 partirá desde Aeroparque a las 11:40, mientras que el AR1072, destinado al transporte de carga, despegará desde Ezeiza a la misma hora.

El traslado del pontífice hacia Buenos Aires se realizará en el vuelo AR1091, que partirá de Montevideo a las 15:30 y aterrizará en Aeroparque a las 16:25.

Por su parte, el avión carguero regresará mediante el vuelo AR1093, programado para arribar a las 16:55.

Martes 10: viaje a Córdoba y regreso a Buenos Aires

El martes será una de las jornadas centrales de la visita, con el traslado del pontífice hacia Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria en la Escuela de Aviación Militar y participará de un encuentro religioso en la Catedral.

El vuelo AR1094 partirá desde Aeroparque a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9:00, utilizando un Boeing 737 MAX.

El regreso se realizará esa misma tarde mediante el vuelo AR1095, con salida prevista alrededor de las 17:00 y llegada a Aeroparque a las 18:10, según el cronograma oficial de actividades.

Miércoles 11: despedida y viaje a Perú

La última jornada de León XIV en la Argentina incluirá una visita a un establecimiento penitenciario y una misa en Luján, antes de su despedida oficial.

A las 14:00 está prevista la partida del vuelo AR1096 desde Ezeiza hacia Lima, Perú, donde el pontífice continuará su gira sudamericana.

Para este traslado, Aerolíneas Argentinas utilizará un Airbus A330-200, una aeronave de mayor capacidad que las empleadas en los tramos anteriores.

El operativo se completará con el vuelo AR1077, que permitirá el regreso del avión desde Lima a Buenos Aires.

Restricciones en los aeropuertos por la visita papal

La presencia del pontífice también implicará modificaciones en las operaciones aéreas habituales.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) estableció restricciones temporales en Aeroparque, Ezeiza y el aeropuerto de Córdoba, además de otras terminales, para garantizar la seguridad de los movimientos de la comitiva.

Las medidas se aplicarán en franjas horarias específicas, por lo que las compañías aéreas deberán adecuar parte de sus operaciones durante las jornadas de la visita.

Con este despliegue, Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los principales traslados aéreos del papa León XIV en el país, en una visita que incluirá actividades religiosas, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias.