Flávio Bolsonaro negó ayuda para huir de Brasil y advirtió que volverá a ser candidato

El senador brasileño Flávio Bolsonaro negó haber recibido ayuda de gobiernos extranjeros para abandonar Brasil después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. En su primera entrevista desde que llegó a Estados Unidos, aseguró que mantendrá en secreto los detalles de su salida y anticipó que volvería a presentarse como candidato si se convocaran nuevas elecciones.

"No hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún gobierno. Fui yo solo", afirmó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en declaraciones a The New York Times.

El dirigente aseguró que tomó la decisión junto a su esposa, después de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, y que no contó con la colaboración de funcionarios ni de dirigentes políticos.

El misterio sobre su salida de Brasil

A pesar de negar cualquier asistencia externa, Bolsonaro evitó explicar cómo logró abandonar territorio brasileño y llegar a Miami.

"Me lo llevaré a la tumba", respondió cuando le preguntaron por los detalles del viaje.

Sus declaraciones contrastan con las investigaciones periodísticas que señalaron una presunta intervención de personas vinculadas a los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei.

Según informó el propio diario estadounidense, el avión utilizado para trasladarlo habría sido gestionado por un funcionario de la Casa Blanca, mientras que otras versiones apuntaron a posibles contactos con funcionarios argentinos.

La participación de esas autoridades no fue reconocida por Bolsonaro, quien insistió en que actuó por cuenta propia.

No reconoce la derrota y amenaza con volver a competir

Desde Estados Unidos, Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado electoral que permitió la reelección de Lula y aseguró que continuará sus gestiones políticas para impugnarlo.

Sin embargo, no presentó pruebas que acrediten sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral brasileño.

"Si hay nuevas elecciones, obviamente volveré a ser candidato", manifestó, dejando abierta la posibilidad de regresar a Brasil para competir nuevamente por la Presidencia.

Continuará su vida en Estados Unidos

Bolsonaro confirmó que, por el momento, permanecerá en territorio estadounidense junto a su esposa y sus hijas.

El dirigente cuenta con una autorización migratoria temporal y pretende mantener desde allí sus vínculos con aliados políticos brasileños. Aunque no descartó regresar a su país, reconoció que deberá reorganizar su vida en Estados Unidos mientras continúa la controversia judicial y política por su salida de Brasil.