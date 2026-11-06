Bullrich desafió las críticas del Gobierno: “No crucé ningún límite, me junté con mi gente”

La senadora Patricia Bullrich salió al cruce de las versiones sobre una nueva interna en La Libertad Avanza y negó haber excedido sus atribuciones al reunirse con 15 diputados del oficialismo, un encuentro que habría provocado incomodidad en el entorno del presidente Javier Milei.

"Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente", afirmó la exministra de Seguridad en declaraciones a La Nación, al tiempo que aseguró que ningún funcionario del Gobierno le había reprochado la reunión ni solicitado explicaciones.

La fotografía del encuentro, difundida en redes sociales por dirigentes cercanos a Bullrich, despertó suspicacias dentro del oficialismo y alimentó versiones sobre sus posibles aspiraciones presidenciales para 2027.

Malestar en la Casa Rosada por la reunión de Bullrich

Algunos sectores cercanos a Milei interpretaron el encuentro como una señal de autonomía política de la senadora frente a la conducción presidencial.

Las versiones también vincularon la reunión con una eventual candidatura de Bullrich en 2027, aunque la legisladora no confirmó ninguna decisión electoral en ese sentido.

Frente a las repercusiones, la exministra buscó restarle importancia al conflicto y sostuvo que, hasta el momento, las diferencias mencionadas públicamente no se tradujeron en reproches directos de funcionarios nacionales.

Bullrich defendió la libertad de prensa y los límites al poder

En paralelo, durante su participación en el encuentro anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich realizó una defensa de la libertad de expresión y del funcionamiento de las instituciones republicanas.

"No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar al poder, que siempre se pregunte. Y eso no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo", sostuvo.

También remarcó que la libertad de prensa debe mantenerse independientemente de quién gobierne, en declaraciones que fueron interpretadas como una diferenciación respecto de las críticas de Milei a sectores del periodismo.

Un reclamo por las vacantes en la Corte Suprema

Bullrich también pidió avanzar en la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente funciona con tres integrantes, y reclamó mayor transparencia en los procedimientos de selección de magistrados.

La senadora sostuvo que la independencia judicial y los límites al ejercicio del poder son condiciones indispensables para el funcionamiento democrático.

Sus declaraciones se producen en medio de las tensiones internas del oficialismo y de las especulaciones sobre el armado político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.