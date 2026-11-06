El peronismo apuesta a la visita de León XIV para exponer las contradicciones de Milei

La llegada del papa León XIV a la Argentina también genera expectativas en el peronismo, que busca aprovechar el contenido social de su agenda para marcar diferencias con las políticas del presidente Javier Milei. En paralelo, distintos sectores del justicialismo intentan acercar posiciones y avanzar en una reorganización política de cara a las elecciones de 2027.

La oposición considera que las actividades del pontífice podrían poner nuevamente en discusión las consecuencias sociales del programa económico libertario, especialmente en materia de discapacidad, pobreza y derechos humanos.

Las visitas del Papa que incomodan al Gobierno

Dos actividades concentran especialmente la atención del peronismo: la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el recorrido por la cárcel de Devoto.

El Cottolengo, que alberga a más de 400 personas con discapacidad, viene reclamando por atrasos en los pagos y dificultades para acceder a medicamentos e insumos esenciales. La institución incluso recurrió a la Justicia y obtuvo una resolución que dispuso el embargo de más de $828 millones de las cuentas del Ministerio de Salud, en el marco de sus reclamos por prestaciones e insumos.

En tanto, la visita a la cárcel de Devoto pondrá el foco en las condiciones de las personas privadas de la libertad, un tema que contrasta con el discurso de endurecimiento penal que sostiene el Gobierno nacional.

Para sectores del peronismo, ambas actividades permitirán visibilizar las diferencias entre la doctrina social de la Iglesia, centrada en la solidaridad y la atención de los más vulnerables, y el modelo económico y político que impulsa Milei.

Kicillof y Máximo Kirchner buscan bajar las tensiones

Mientras se prepara la llegada del Papa, el peronismo también intenta reducir sus disputas internas.

En Buenos Aires, Axel Kicillof y Máximo Kirchner avanzaron en un entendimiento para la organización partidaria. El Consejo del PJ bonaerense ratificó el acuerdo para que el dirigente de La Cámpora presida el Congreso partidario previsto para el 21 de noviembre.

El acercamiento busca descomprimir las diferencias entre ambos sectores, aunque todavía persisten las disputas por el liderazgo y las futuras candidaturas.

Por su parte, Cristina Kirchner y Sergio Massa mantuvieron contactos por separado con integrantes del equipo de campaña de Lula da Silva, con quienes intercambiaron experiencias sobre estrategias electorales, comunicación digital y organización política.

Milei busca evitar una confrontación con el Vaticano

Desde la Casa Rosada, la estrategia es diferente. El Gobierno pretende que la visita de León XIV transcurra en un clima de cordialidad institucional y busca evitar que los mensajes del pontífice sean interpretados como cuestionamientos directos a la gestión.

La agenda incluye un encuentro entre Milei y León XIV, además de actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país.

Para el oficialismo, la visita representa una oportunidad de mostrar una relación de respeto con el Vaticano. Para el peronismo, en cambio, podría convertirse en un escenario para reabrir el debate sobre la justicia social y el papel del Estado.

Sin embargo, el desafío del justicialismo será transformar esas coincidencias discursivas en una propuesta política propia, en medio de las diferencias internas que todavía condicionan su reorganización rumbo a 2027.