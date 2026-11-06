Marocco fue convocado a participar de la misa del papa León XIV en Luján

El vicegobernador confirmó su asistencia a la celebración del miércoles 11 de noviembre, tras recibir la invitación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. También fueron convocados sus pares de las demás provincias del Norte Grande.
Política06/11/2026

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El vicegobernador de la provincia de Salta, Antonio Marocco, participará de la misa que el papa León XIV presidirá el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de su visita a la Argentina.

La invitación fue cursada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, articuló el contacto con Marocco y le hizo llegar personalmente la convocatoria.

Según informó el Santuario de Luján, la misa tendrá como eje "Constructores de comunión, servidores del Reino" y pondrá el acento en la caridad, la fraternidad y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. La celebración tendrá lugar en el año en que Cáritas Argentina cumple 70 años de servicio a las comunidades del país.

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