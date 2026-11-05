Se cayó la sesión del Congreso paraguayo en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

La sesión extraordinaria del Senado de Paraguay en la que debía tratarse la renuncia del presidente Santiago Peña fue levantada por falta de quórum. La decisión impidió completar el procedimiento parlamentario y dejó pendiente la definición sobre la dimisión del mandatario, en medio de la crisis política que atraviesa el país.

El tratamiento había comenzado en la Cámara de Diputados, donde legisladores oficialistas abandonaron el recinto durante la votación. Pese a ese retiro, la Cámara Baja continuó con el procedimiento y aprobó la renuncia presidencial.

Posteriormente, el debate pasó al Senado, que había convocado una sesión extraordinaria para las 17. Sin embargo, la falta de legisladores suficientes para mantener el quórum impidió avanzar con el tratamiento y obligó a levantar la sesión.

La discusión parlamentaria se desarrolló en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que también derivó en el avance de un proceso de juicio político contra Peña.

Antes del tratamiento de la renuncia, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el inicio del juicio político, con 78 votos a favor y ninguno en contra.

El escenario generó diferencias entre los sectores que buscaban aceptar la dimisión del presidente y quienes reclamaban continuar con el juicio político.

Con la sesión del Senado levantada, la renuncia de Santiago Peña quedó sin una definición parlamentaria definitiva.