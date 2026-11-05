Peña frena su salida y enfrentará el juicio político

Santiago Peña rompió el silencio este jueves tras la negativa del Senado para aceptar su renuncia y confirmó que se presentará a enfrentar el proceso de destitución, enmarcado en el monumental escándalo por el colapso del Ueno Bank que dejó a miles de ahorristas a la deriva.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el dirigente acorralado por su propio espacio partidario aseguró que ejercerá su derecho a la defensa con pruebas y argumentos, al tiempo que prometió colaborar con la justicia para esclarecer responsabilidades, sin brindar precisiones sobre su ubicación exacta tras las versiones cruzadas que lo vinculaban con un fugaz paso hacia la Argentina.

Lejos de consumar una salida anticipada, el presidente apuntó que su prioridad inmediata sigue siendo la restitución de los fondos para las familias afectadas y llamó a la calma social, mientras la crisis institucional en el vecino país entra en su fase más decisiva y reconfigura por completo la geopolítica regional del Cono Sur.

(Con información de Clarín)